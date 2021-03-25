Игроки сборной Украины мотивируют друг друга на тренировках – голкиперу Андрею Лунину досталось от партнеров после провала в одном из занятий.

Тренировка подопечных Шевченко завершилось упражнением на удержание мяча в воздухе – игроки имели только два касания. В кругу собрались Зинченко, Лунин, Коноплянка, Макаренко и Соболь.

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Техника подвела Лунина аж дважды, но потерял он мяч лишь второй раз. Наказание было неизбежным: все остальные участники дали легеньких пинков голкиперу. Как сообщает автор видео, упражнение вместе с наказанием ввел новый капитан команды Александр Зинченко.

К слову, подопечные Шевченко проведут еще 2 матча отбора к ЧМ-2022 в Киеве: 28 марта – против Финляндии, а 31-го – против Казахстана.

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