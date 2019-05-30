Лунін висловив свою думку щодо Зідана

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін поділився очікуваннями від роботи із Зінедіном Зіданом.

"Моєю мрією було не просто підписати контракт з Реалом, а й бути основним воротарем. Ось чому я продовжую старанно працювати.

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Зідан – легенда Реала і світового футболу. Чудово тренуватися під його керівництвом, слухати настанови. Для мене мрія вчитися на його досвіді, золота можливість. Хто б не хотів, щоб Зідан був його тренером?", – цитує Луніна офіційний сайт ФІФА.

Наразі голкіпер перебуває у таборі збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019.

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