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Лунин высказал свое мнение относительно Зидана

18:06 99 Читати українською
Лунин высказал свое мнение относительно Зидана
Андрей Лунин / соцсети

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился ожиданиями от работы с Зинедином Зиданом.

"Моей мечтой было не просто подписать контракт с Реалом, но и быть основным вратарем. Вот почему я продолжаю усердно работать.

В Испании думают, что Лунин будет основным вратарем Реала, – Рианчо

Зидан – легенда Реала и футбола. Восхитительно тренироваться под его руководством, слушать наставления. Для меня мечта учиться на его опыте, золотая возможность. Кто бы не хотел, чтобы Зидан был его тренером?", – цитирует Лунина официальный сайт ФИФА.

Сейчас голкипер находится в расположении сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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