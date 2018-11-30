Конкурент Луніна Куельяр відновився від травми – українець може знову осісти на лаві запасних Леганеса

Голкіпер Леганеса Іван Куельяр відновився від травми та готовий захищати ворота клубу в найближчих матчах.

Основний голкіпер Леганеса Іван Куельяр відновився від пошкодження та повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє mundodeportivo.

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Нагадаємо, Куельяр травмувався 10 листопада у матчі проти Жирони, що дозволило дебютувати українському голкіперу Андрію Луніну в Прімері.

Невпевнена гра воротаря збірної України в матчі проти Алавеса наводить на висновки, що саме Куельяр займе місце у воротах Леганеса в наступному матчі проти Вальядоліда.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід – Леганес відбудеться першого грудня, початок о 17:15.

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