Лунін прекрасною грою витягнув Леганес в 1/8 фіналу Кубка Іспанії

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Екс-нападник Динамо Лукас Перес відзначився дублем за Вест Хем Ярмоленка – форвард не забивав в АПЛ 700 днівАнглія — 4 груд 1120
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