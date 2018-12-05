Лунін прекрасною грою витягнув Леганес в 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Райо Вальєкано на власному полі поступився Леганесу в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Райо Вальєкано – Леганес – 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Веласкес, 17 (автогол)

Незабитий пенальті: Бебе, 33

Леганесу після першого матчу була потрібна перемога для проходу у наступну стадію турніру. "Огірочки" вийшли вперед вже на 17-й хвилині після автоголу Веласкеса.

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Райо Вальєкано на 33-й отримав чудовий шанс відновити рівновагу. Однак Бебе з пенальті не зумів переграти Андрія Луніна. Український голкіпер впевнено парирував удар екс-гравця Манчестер Юнайтед.

Ця перемога дозволила Леганесу за сумою двох матчів здобути путівку в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.