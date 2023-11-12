В поединке 13-го тура Ла Лиги Валенсия на выезде разгромно проиграла Реалу (1:5). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Карвахаль уже на 3-й минуте ударом из-за пределов штрафной под стойку вывел Реал вперед. В конце тайма Винисиус в падении грудью сумел результативно замкнуть в сетку. Сразу после перерыва Жуниор эффектным ударом в ближний угол оформил дубль.

Лунин помог Реалу разгромить Валенсию – украинец дважды спас, но пропустил, неудачный выход Яремчука

Уже через мгновение Родриго добил Валенсию, воспользовавшись ошибкой защитников, а за пять минут до завершения матча записал в свой актив еще один гол. Роман Яремчук вышел на замену на 70-й минуте, но ничем особенным не запомнился. На последних минутах Валенсия все-таки пробила Лунина – Начо упустил Дуро, а тот сильно пробил в ближний угол.