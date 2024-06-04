The Times повідомляє, що "містяни" в результаті слухань із 10 до 21 червня намагатимуться скасувати правила про угоди з асоційованими сторонами, які вважають незаконними, і домогтися відшкодування збитків.

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Правила, введені в грудні 2021 року після продажу Ньюкасла саудівцям, покликані підтримувати конкурентоспроможність, не дозволяючи клубам роздувати комерційні угоди з компаніями, пов'язаними з їхніми власниками. Такі угоди підлягають незалежній оцінці на предмет "справедливої ринкової вартості".

Манчестер Сіті підготував 165-сторінковий документ, у якому стверджує, що став жертвою "дискримінації", і зазначає, що правила запроваджено їхніми конкурентами для того, щоб заважати їм досягати успіхів на футбольному полі. Ситуація описується як "тиранія більшості".

Якщо "містяни" доб'ються свого, доходи найбагатших клубів можуть значно зрости, дозволяючи їм ще більше витрачати на трансферному ринку.

Також перемога чинних чемпіонів Англії в цьому процесі може істотно вплинути на підсумки слухань, присвячених 115 порушенням клубом фінансових правил ліги, оскільки спонсорські угоди з компаніями, пов'язаними з владою ОАЕ, посідають центральне місце в списку звинувачень.

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У лютому АПЛ попередила клуби про можливі позови з боку Манчестер Сіті. "Містяни" дійсно подали позов 16 лютого, і в березні АПЛ повідомила членів ліги, що слухання почнуться 10 червня. Решті 19 клубів ліги було запропоновано взяти участь у судовому процесі, і від 10 до 12 з них надали або свідчення свідків, або листи з докладним викладом доказів на підтримку Прем'єр-ліги.

The Times відомо про щонайменше один клуб, який надіслав показання свідків на підтримку Ман Сіті, однак очікується, що більшість стане на бік АПЛ. Багато команд переконані, що перемога "містян" призведе до знищення конкуренції в лізі.

Одне з високопоставлених джерел газети в клубах АПЛ повідомило, що за останній рік витрати ліги на юридичні питання зросли з 5 млн фунтів до більш ніж 20 млн. З лютого юридичний відділ організації був змушений зосередитися на позові "містян", а не на підготовці до справи про 115 звинувачень на адресу Сіті.

Також "містяни" звинувачують Прем'єр-лігу в тому, що вона не регулювала витрати, коли такі клуби, як Манчестер Юнайтед, були більш домінантними, тому тепер неможливо монетизувати свій бренд так, як це зробили манкуніанці. Ман Сіті зазначає, що правила карають команди з менш видатною футбольною історією.

Ба більше, вони стверджують, що нинішні правила обмежать можливість купувати найкращих гравців і змусять підвищувати ціни на квитки. До того ж доведеться скоротити витрати на розвиток молоді, жіночий футбол і громадські програми.

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