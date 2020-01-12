Лунін пропустив перший гол у Вальядоліді – відео неоднозначного епізоду

Іспанія — 00:46 995
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Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії
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Інтер втримав нічию з Аталантою й очолив турнірну таблицю Серії А – Маліновський за тайм віддав асист і заробив пенальтіІталія — 11 січ 3985
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Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 11 січ 1545
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Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛАнглія — 11 січ 2560
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Альбасете без Зозулі вилетів із Кубка Іспанії – команда українця програла Ібіці в серії пенальтіІспанія — 11 січ 227