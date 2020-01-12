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Лунін пропустив перший гол у Вальядоліді – відео неоднозначного епізоду

00:14 1078 Читать на русском
Лунін пропустив перший гол у Вальядоліді – відео неоднозначного епізоду
Андрій Лунін / Getty images

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін став фігурантом неоднозначного епізоду в матчі Кубка Короля проти Марбельї.

Лунін вдруге у нинішньому сезоні з'явився у стартовому складі Вальядоліда (перший був також у Кубку Іспанії проти Толоси (3:0)).

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На 39-й хвилині звітного матчу українець пропустив перший гол у футболці "пусели" – півзахиснику Марбельї Пауло Вітору вдався розкішний удар.

Нагадаємо, Лунін виступає за Вальядолід на правах оренди з мадридського Реала, але в нинішньому сезоні зіграв лише 2 матчі.

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Теги
Іспанія Відеоновини Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Вальядолід Вальядолід
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