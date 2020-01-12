toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Лунин пропустил первый гол в Вальядолиде – видео неоднозначного эпизода

12 января 00:15 597 Читати українською
Лунин пропустил первый гол в Вальядолиде – видео неоднозначного эпизода
Андрей Лунин / Getty images

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин стал фигурантом неоднозначного эпизода в матче Кубка Короля против Марбельи.

Лунин во второй раз в нынешнем сезоне появился в стартовом составе Вальядолида (первый был также в Кубке Испании против Толосы (3:0)).

Отец Лунина встретился с руководством Овьедо, – СМИ

На 39-й минуте отчетного матча украинец пропустил первый гол в футболке "пуселы" – полузащитнику Марбельи Пауло Витору удался роскошный удар.

Напомним, Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды из мадридского Реала, но в нынешнем сезоне сыграл всего 2 матча.

Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют: "Это лучший запасной вратарь мира"

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
931
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Главное Вальядолид Вальядолид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
36
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук