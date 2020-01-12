Лунин пропустил первый гол в Вальядолиде – видео неоднозначного эпизода

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин стал фигурантом неоднозначного эпизода в матче Кубка Короля против Марбельи.

Лунин во второй раз в нынешнем сезоне появился в стартовом составе Вальядолида (первый был также в Кубке Испании против Толосы (3:0)).

Отец Лунина встретился с руководством Овьедо, – СМИ

На 39-й минуте отчетного матча украинец пропустил первый гол в футболке "пуселы" – полузащитнику Марбельи Пауло Витору удался роскошный удар.

Напомним, Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды из мадридского Реала, но в нынешнем сезоне сыграл всего 2 матча.

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