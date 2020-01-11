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Батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо, – ЗМІ

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Батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо, – ЗМІ
Андрій Лунін / Getty Images

Керівництво клубу Сегунди ініціювало зустріч з батьком українського голкіпера Андрія Луніна.

Під час зустрічі представники Ов'єдо запевнили, що 20-річний українець буде отримувати в їхньому клубі повноцінну ігрову практику, інформує Sportarena. Саме до варіанту з переходом в Ов'єдо схиляється сам футболіст.

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Зазначимо, що Ов'єдо наразі посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди. Серед претендентів на Луніна є й Альмерія, яка змагається за вихід у Ла Лігу.

Нагадаємо, мадридський Реал, якому належать права на українця, ініціював його відхід з Вальядоліда. Керівництво мадридського клубу не задоволене відсутністю ігрової практики молодого воротаря у складі "пусели" – в поточному сезоні Лунін зіграв лише один матч в Кубку Іспанії.

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Сегунда Українці за кордоном Вальядолід Вальядолід Іспанія Трансфери Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид
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