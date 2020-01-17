Лунин прокомментировал свой переход в Овьедо – украинец попросил прощения за ошибку в матче с Альмерией

Украинский вратарь Андрей Лунин поделился мыслями относительно своего перехода в Овьедо, за который он будет выступать на правах аренды.

"Мы попробуем выиграть в следующем матче. Я знаю, что у этого клуба много амбиций. Я благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

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Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку. Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, Все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень хорошие, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем значительно выше в турнирной таблице", – цитирует Лунина официальный твиттер клуба.

Напомним, Лунин будет выступать за клуб из Астурии на правах аренды до окончания текущего сезона. Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды.

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