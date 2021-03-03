Голкіпер збірної України в Instagram показав свій новенький Audi Q7, який отримав від спонсора мадридського клубу.

Лунін начебто вирішив покинути Реал – іспанські ЗМІ не дають українцеві спокою

Така модель німецької марки оцінюється у 80 тисяч євро, однак Лунін був далеко не найвибагливішим серед гравців Реала. Півзахисник Федеріко Вальверде потішив себе Audi RS Q8, який коштує рівно удвічі більше – 160 тисяч.

Додамо, що у поточному сезоні Лунін провів за Реал всього один матч – на стадії 1/16 Кубка Іспанії "вершкові" сенсаційно програли Алькояно (1:2).

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