Головний тренер Реала Карло Анчелотті на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 проти РБ Лейпциг.

"Ліга чемпіонів – турнір, який нам дуже подобається. У Реала величезна мотивація. РБ Лейпциг – потужний суперник, який грає інтенсивно та якісно, особливо в повітрі. Це чудова команда, яка забила 25 голів у контратаках. Наше завдання – їх уникнути. Не забувайте, що й ми програли лише два матчі з початку сезону.

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Чи це найкращий сезон у моїй кар'єрі? Можливо. Я бачу міцну, серйозну, вмотивовану команду, з гарною атмосферою, у якій ніхто не скаржиться. Кожен робить свій внесок в успіх. Поки що все йде добре, попри наявність чималих труднощів. Це завдяки характеру гравців.

Як підтримувати мотивацію в цій команді? Вона завжди висока, тому що мені подобається те, що я роблю, і де я це роблю. Ліга чемпіонів повертається, і для Реала це найважливіше змагання.

Так, завтра не буде Беллінгема, але без нього Реал виграв чотири гри з чотирьох. Ці травми дали можливість бути вмотивованішими. Ми можемо добре протистояти Лейпцигу. Не знаю, чи Реал виграє Лігу чемпіонів, але буде конкурувати до кінця.

Хто буде грати – Лунін чи Кепа? Мені це ясно. Не хвилюйтеся, завтра дізнаєтеся.

Чи варто Тоні Кроосу повернутися в збірну Німеччини, щоб зіграти на Євро-2024? Кожна людина має право вибирати, що хоче, і Євро – це важлива річ. Це може бути добре для нього.

Зміна поколінь у Реалі? Це природній процес. Є легенди, які пішли з команди, інші залишилися. Відсутність самолюбства у ветеранів стало ключовим моментом. Це дозволило молоді добре адаптуватися як у складі, так і в клубі", – цитує Анчелотті AS.

Поєдинок РБ Лейпциг – Реал стартує 13 лютого о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Мадриді запланований на 6 березня.