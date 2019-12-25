Лунін освідчився коханій і отримав лаконічну відповідь

Голкіпер іспанського Вальядоліда Андрій Лунін наважився на важливий крок у житті. Він запропонував своїй дівчині Анастасії вийти за нього.

Воротар збірної України освідчився на Естадіо Хосе Сорілья – домашній арені "біло-фіолетових". Відповідну світлину Лунін виклав у своєму Instagram.

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На фото Лунін став на коліно в центрі газону стадіону Вальядоліда. Лаконічний підпис до допису "Si" свідчить, що кохана чемпіона світу U-20 його пропозицію прийняла. Пізніше на її сторінці з'явилася світлина з тією ж щасливою миттю.

До слова, Андрій Лунін у нинішньому сезоні виступає за Вальядолід на правах оренди з мадридського Реала. Щоправда, наразі в його активі лише 1 кубковий матч за клуб легендарного бразильця Роналдо.