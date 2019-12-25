Маліновський із одноклубниками привітав із Різдвом фанатів Аталанти

Гравці Аталанти з Бергамо записали різдвяне привітання для уболівальників. Долучився до акції і українець Руслан Маліновський.

Зірки "Богині" привітали всіх із різдвяними святами. Відео вітань з'явилося в офіційному твіттері клубу.

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Кожен із залучених бергамасків бажав щасливого Різдва рідною мовою. У складі Аталанти чимало легіонерів, тому в ролику, окрім італійської, звучать португальська, словенська, англійська та інші мови. Коли черга дійшла до Маліновського, то він побажав "Усім щасливого Різдва" російською.

До слова, в нинішньому сезоні українець провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.