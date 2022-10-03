Лунін не втримав ворота "на замку", фатум Бензема – відеоогляд матчу Реал – Осасуна – 1:1
00:38 - Читать на русском
Реал не зумів обіграти Осасуну в рамках 7-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Кіке Гарсія 51’
Давід Гарсія 78’
51’ Кіке Гарсія
78’ Давід Гарсія
Голкіпер збірної України отримав поодинокий шанс зіграти за Реал через травму Тібо Куртуа. Не можна сказати, що у Луніна було багато роботи, але відстояти на нуль він не зумів. Кіке Гарсія після подачі з флангу бездоганно пробив головою.
Реал вперше в сезоні не переміг – Лунін дебютував з драматичної невдачі в більшості, Бензема не забив пенальті
Зрештою, Реал мав шанс вирвати перемогу, але Карім Бензема знову не забив пенальті. Француз уже втретє не зумів переграти Серхіо Ерреру з 11-ти метрів. Подібна серія проти одного і того ж голкіпера трапилася вперше в історії Ла Ліги.
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