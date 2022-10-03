Реал не зумів обіграти Осасуну в рамках 7-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Голкіпер збірної України отримав поодинокий шанс зіграти за Реал через травму Тібо Куртуа. Не можна сказати, що у Луніна було багато роботи, але відстояти на нуль він не зумів. Кіке Гарсія після подачі з флангу бездоганно пробив головою.

Реал вперше в сезоні не переміг – Лунін дебютував з драматичної невдачі в більшості, Бензема не забив пенальті

Зрештою, Реал мав шанс вирвати перемогу, але Карім Бензема знову не забив пенальті. Француз уже втретє не зумів переграти Серхіо Ерреру з 11-ти метрів. Подібна серія проти одного і того ж голкіпера трапилася вперше в історії Ла Ліги.