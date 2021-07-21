Реал більше не підписуватиме новачків цього літа
21 липня 19:58 - Читать на русском
Мадридський клуб вирішив провести скромну трансферну кампанію.
Президент Реала Флорентіно Перес не планує нових придбань під час літнього трансферного вікна, повідомляє Radio Marca.
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Королівський клуб запросив екс-захисника Баварії Девіда Алабу на правах вільного агента, а також тренерський штаб зможе розраховувати на гравців, які повернулись з оренд, серед яких Гарет Бейл, Лука Йовіч, Мартін Едегор та інші.
Новий сезон Реал розпочне вже 14 серпня поєдинком в рамках Ла Ліги проти Алавеса.
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