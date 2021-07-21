Президент Реала Флорентіно Перес не планує нових придбань під час літнього трансферного вікна, повідомляє Radio Marca.

"Я засмутився через відхід Зідана з Реала", – Алаба розповів про відносини з наставником мадридців

Королівський клуб запросив екс-захисника Баварії Девіда Алабу на правах вільного агента, а також тренерський штаб зможе розраховувати на гравців, які повернулись з оренд, серед яких Гарет Бейл, Лука Йовіч, Мартін Едегор та інші.

Новий сезон Реал розпочне вже 14 серпня поєдинком в рамках Ла Ліги проти Алавеса.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті