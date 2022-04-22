Вже навіть іспанські фанати зачекалися виступу Андрія Луніна у светрі Реала на рівні Прімери.

Українець опинився у основі мадридців на матч проти Еспаньйола (30 квітня). Щоправда, це лише версія любителів Fantasy, яку опублікувала Marca.

Реал вже фактично став чемпіоном Іспанії, тому Карло Анчелотті може дозволити собі широку ротацію. Крім того, поєдинок з Еспаньйолом потрапить у "бутерброд" між надважливими іграми півфіналу ЛЧ проти Ман Сіті. Іспанці вірять, що Лунін нарешті отримає свій шанс, хоча сприймати цей прогноз надто серйозно не варто.

Нагадаємо, Реал придбав голкіпера у Зорі ще влітку 2018 року. Відтоді мадридці так і не дали Андрію дебютувати у чемпіонаті, обмежившись трьома кубковими матчами.

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