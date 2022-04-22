Уже даже испанские фанаты заждались выступления Андрея Лунина в свитере Реала на уровне Примеры.

Украинец оказался в основе мадридцев на матч против Эспаньола (30 апреля). Правда, это только версия любителей Fantasy, опубликованная Marca.

Реал уже фактически стал чемпионом Испании, потому Карло Анчелотти может позволить себе широкую ротацию. Кроме того, поединок с Эспаньолом попадет в "бутерброд" между сверхважными играми полуфинала ЛЧ против Ман Сити. Испанцы верят, что Лунин наконец-то получит свой шанс, хотя воспринимать этот прогноз слишком серьезно не стоит.

Напомним, Реал приобрел голкипера у Зари еще летом 2018 года. С тех пор мадридцы так и не дали Андрею дебютировать в чемпионате, ограничившись тремя кубковыми матчами.

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