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Лунин близок к переходу в Вальядолид, – испанские СМИ

17:20 220 Читати українською
Лунин близок к переходу в Вальядолид, – испанские СМИ
Андрей Лунин / Marca

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин может провести сезон 2019/20 в составе Вальядолида.

Вальядолид заинтересован в аренде вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина. Клуб, президентом которого является легендарный бразилец Роналдо, практически согласовал аренду 20-летнего голкипера, убеждает Diario de Valladolid.

Переговоры находятся на достаточно продвинутой стадии, а соглашение будет рассчитано на сезон 2019/20. Кроме Лунина, в Вальядолид может перебраться и другой талант Реала – японец Кубо, которому пока нет места в первой команде "сливочных".

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Отмечается, что у Лунина будут большие шансы стать основным голкипером Вальядолида. Это очень радует Реал, ведь в прошлом сезоне украинец практически не играл в составе Леганеса, проведя лишь 5 матчей в Примере.

Ранее на Лунина претендовали Мальорка и Бетис, но в последнее время об их интересе новой информации не появлялось.

К слову, Вальядолид в сезоне 2018/19 финишировал на 16-й позиции Примеры.

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