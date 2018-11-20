Дівчина Луніна опублікувала гаряче фото перед матчем Україна – Туреччина

Дівчина голкіпера Леганеса та збірної України Андрія Луніна поділилась спокусливою світлиною у соцмережах.

Анастасія у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем уже готова до матчу і очікує на появу Андрія у стартовому складі. А ви?

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