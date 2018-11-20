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Дівчина Луніна опублікувала гаряче фото перед матчем Україна – Туреччина

15:38 118 Читать на русском
Дівчина Луніна опублікувала гаряче фото перед матчем Україна – Туреччина
Анастасія

Дівчина голкіпера Леганеса та збірної України Андрія Луніна поділилась спокусливою світлиною у соцмережах.

Анастасія у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем уже готова до матчу і очікує на появу Андрія у стартовому складі. А ви?

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

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Публикация от ????????? (@n_a_s_t_y_a_21_)

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
3
год
:
35
хв
Туреччина
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Збірна України Дівчата футболістів Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Україна - Туреччина
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