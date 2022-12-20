Півзахисник Реала Лука Модріч у свої 37 років демонструє відмінний приклад молодим колегам.

Після здобуття бронзи ЧС-2022 у складі збірної Хорватії хавбек поспілкувався з Карло Анчелотті та заявив, що готовий зіграти вже у наступному матчі Реала, якщо буде потрібен команді. 30 грудня "вершкові" протистоятимуть Вальядоліду в чемпіонаті Іспанії.

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Італійський тренер вражений таким вчинком підопічного, але натякнув, що це може мати негативні наслідки для ветерана. "Луко, не за**буй мене. Ти щойно відіграв весь чемпіонат світу, тобі треба відпочити", – цитує тренера Реала Defensa Central.

Найближчий тиждень хорват проведе у відпустці, а його повернення в розташування Реала очікується на початку 2023 року.

Нагадаємо, Модріч виступає за мадридський клуб з 2012 року. У складі Реала Лука виграв 5 ЛЧ та 3 титули чемпіона Іспанії, а також "Золотий м'яч-2018". У сезоні 2022/23 хорват зіграв 18 матчів, а Реал посідає друге місце Ла Ліги, відстаючи від Барселони на 2 очки.

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