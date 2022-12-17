Капітан Хорватії Лука Модріч ще потішить своєю грою у футболці національної команди і після завершення чемпіонату світу в Катарі.

Команда Златко Даліча провела вдалий чемпіонату світу, посівши третє місце. У "втішному фіналі" Хорватія переграла Марокко і здобула бронзові медалі Мундіалю.

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Багато хто очікував, що Лука Модріч після цього успіху оголосить про відхід з національної команди, але ветеран потішив своїх прихильників, заявивши, що продовжить виступи у збірній.

"Ми зробили щось велике для хорватського футболу. Звісно, хотіли виграти золото, і були близькі до цього. Команда може пишатися своєю грою. Ми їдемо в Хорватію переможцями, зараз настав час святкувати.

Успіхи з національною командою є особливими для мене і роблять мене щасливим. Ми дуже виросли як команда. Хорватія – це не диво, яке відбувається раз на 20 років. Я не можу зараз назвати нас темною конячкою. Ми – футбольна сила. Хтось уперше приїхав на чемпіонат світу і одразу ж отримав медаль. Мені знадобилося 12 років, я пройшов через все і вся. Молоді гравці повинні цінувати цей успіх.

Моє майбутнє у збірній? Я продовжу грати за Хорватію в Лізі націй. Після цього подивимося, що буде далі", – цитує Луку Модріча Index.

В активі 37-річного хавбека Реала 162 матчі за збірну Хорватії, у яких він забив 23 голи. Модріч дебютував за "картатих" у 2006 році і двічі став призером чемпіонатів світу – фінал у 2018-му і третє місце-2022. У червні 2023 року Модріч ще може виграти трофей зі збірною – у фіналі 4-х Ліги націй компанію хорватам складуть Італія, Нідерланди та Іспанія.

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