У Ромелу Лукаку з'явився неочікуваний варіант продовження ка'єри – бельгійця в своєму складі хоче бачити римська Рома. Про це пише видання Sky Sport Italia.

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За даними джерела, керівництво "вовків" вже зв'язувалось з представниками лондонського Челсі – Рома хотіла орендувати бельгійця, але отримала відмову. "Сині" хочуть повноцінно продати Лукаку і не будуть розглядати орендні пропозиції.

Минулий сезон Лукаку провів в оренді в Інтері, але через те, що бельгієць за спиною у клубу вів переговори з Ювентусом, міланський клуб більше не працює над його викупом.

Нагадаємо, в минулому сезоні Лукаку забив 14 голів і віддав 7 результативних передач у всіх турнірах за Інтер.

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