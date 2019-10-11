toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Лукаку оновив гольовий рекорд збірної Бельгії

12:05 503 Читать на русском
Лукаку оновив гольовий рекорд збірної Бельгії
Ромелу Лукаку / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку встановив історичне досягнення у своїй збірній.

 

У матчі 7-го туру групи І відбору Євро-2020 Бельгія знищила Сан-Маріно з рахунком 9:0. Дублем у матчі відзначився форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку.

Конте змушує Лукаку більше тренуватись через надмірну вагу форварда

26-річний гравець забив 50-й і 51-й голи за збірну і став найкращим бомбардиром в історії національної команди. Для цього форварду знадобилось 83 матчі у футболці збірної.

Таким чином, Лукаку вже випереджає на 21 гол найкращих голеадорів збірної Бельгій – форварда 40-х років Бернара Ворхофа (30 голів у 61 матчі), бомбардира 70-х Поля ван Хімста (30 голів у 81 матчі) та нападника Едена Азара (30 голів у 100 матчах).

Нагадаємо, Ромелу розпочав свої виступи за збірну Бельгії ще в далекому 2010 році.

Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020

blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
Теги
Євро-2020 Бельгія - Сан-Маріно Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Бельгія Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
59
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук