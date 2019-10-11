Лукаку оновив гольовий рекорд збірної Бельгії

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку встановив історичне досягнення у своїй збірній.

У матчі 7-го туру групи І відбору Євро-2020 Бельгія знищила Сан-Маріно з рахунком 9:0. Дублем у матчі відзначився форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку.

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26-річний гравець забив 50-й і 51-й голи за збірну і став найкращим бомбардиром в історії національної команди. Для цього форварду знадобилось 83 матчі у футболці збірної.

Таким чином, Лукаку вже випереджає на 21 гол найкращих голеадорів збірної Бельгій – форварда 40-х років Бернара Ворхофа (30 голів у 61 матчі), бомбардира 70-х Поля ван Хімста (30 голів у 81 матчі) та нападника Едена Азара (30 голів у 100 матчах).

Нагадаємо, Ромелу розпочав свої виступи за збірну Бельгії ще в далекому 2010 році.

Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020

- Romelu Lukaku scores his 50th goal for Belgium. The all-time Belgian top scorer has now as many goals as the all-time Dutch top scorer, Robin van Persie (50). #BELSMR #EURO2020 — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 10, 2019