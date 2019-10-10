Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020

Відбулися чергові матчі відбору на Євро-2020 у групі I. Бельгія та Росія здобули переконливі перемоги.

Євро-2020. Кваліфікація, група I

Бельгія – Сан-Маріно – 9:0

Голи: Лукаку, 28, 41, Шадлі, 31, Броллі, 53 (автогол), Алдервейрелд, 43, Тілеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (п), Кастань, 90

Росія – Шотландія – 4:0

Голи: Дзюба, 57, 70, Оздоєв, 60, Головін, 84

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Збірна Сан-Маріно зуміла протриматися проти Бельгії лише 28 хвилин, після чого у ворота "футбольного карлика" посипалася ціла злива голів.

Окремо варто відзначити Ромелу Лукаку, який записав у свій актив дубль. 26-річний форвард став першим гравцем в історії своєї національної команди, якому вдалося забити 50 голів за збірну.

Цікаво, що після перерви підопічні Роберто Мартінеса значно зменшили оберти. Якщо в першому таймі воротар Сан-Маріно був змушений шість разів діставати м'яч із сітки воріт, то в другій половині

Ця перемога дозволила Бельгії набрати 21 очко в семи матчах і за три тури до завершення кваліфікації стати першою командою, яка зуміла гарантувати собі участь фінальній частині Євро-2020.

У паралельному матчі групи I Росія на власному полі розгромила Шотландію. Перемогу команді В'ячеслава Черчесова принесли дубль Дзюби та голи Оздоєва і Головіна. Росіяни у цьому відборі програли лише Бельгії і теж перебувають за крок від виходу з групи.