Лукаку обновил голевой рекорд сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил историческое достижение в своей сборной.

В матче 7-го тура группы I отбора Евро-2020 Бельгия уничтожила Сан-Марино со счетом 9:0. Дублем в матче отметился форвард миланского Интера Ромелу Лукаку.

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26-летний игрок забил 50-й и 51-й голы за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Для этого форварду понадобилось 83 матча в футболке сборной.

Таким образом, Лукаку уже опережает на 21 гол лучших голеадоров сборной Бельгий – форварда 40-х годов Бернара Ворхофа (30 голов в 61 матче), бомбардира 70-х Поля ван Химста (30 голов в 81 матче) и нападающего Эдена Азара (30 голов в 100 матчах).

Напомним, Ромелу начал свои выступления за сборную Бельгии еще в далеком 2010 году.

Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020

- Romelu Lukaku scores his 50th goal for Belgium. The all-time Belgian top scorer has now as many goals as the all-time Dutch top scorer, Robin van Persie (50). #BELSMR #EURO2020 — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 10, 2019