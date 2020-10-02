Бельгійський гренадер – найкращий у турнірі в сезоні 2019/20, повідомляє офіційний твіттер Ліги Європи.

Лєвандовскі та Флік – найкращий гравець та тренер Ліги чемпіонів сезону 2019/20

Саме завдяки передусім старанням Лукаку міланський Інтер вийшов до фіналу єврокубка, де поступився іспанській Севільї. Центрфорвард набрав 9 очок за системою гол+пас за 6 матчів турніру. У його активі 7 голів та 2 результативні передачі.

До слова, в боротьбі за приз Ромелу Лукаку випередив хавбека Севільї Евера Банегу та півзахисника МЮ Бруну Фернандеша.

Усі результати жеребкування ЛЄ – Зоря отримала в суперники сенсацію АПЛ, українців і старих знайомих