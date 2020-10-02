Бельгийский гренадер – лучший в турнире в сезоне 2019/20, сообщает официальный твиттер Лиги Европы.

Левандовски и Флик – лучший игрок и тренер Лиги чемпионов сезона 2019/20

Именно благодаря прежде всего стараниям Лукаку миланский Интер вышел в финал еврокубка, где уступил испанской Севилье. Центрфорвард набрал 9 очков по системе гол+пас за 6 матчей турнира. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.

К слову, в борьбе за приз Ромелу Лукаку опередил хавбека Севильи Эвера Банегу и полузащитника МЮ Бруну Фернандеша.

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