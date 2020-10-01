Баварія, окрім золотих медалей ЛЧ, також може похизуватись індивідуальними нагородами своїх представників.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі отримав звання найкращого футболіста найпрестижнішого клубного турніру за підсумками минулого сезону. Тотожну нагороду, але вже серед наставників, здобув тренер мюнхенців Ганс-Дітер Флік.

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У минулорічному розіграші ЛЧ Лєвандовскі провів 10 матчів, в яких відзначився 15-ма голами, ставши найкращим бомбардиром турніру. Нагадаємо, мюнхенці здобули головний трофей Ліги чемпіонів.

Також Баварія здобула Кубок Німеччини та фінішувала першою у внутрішньому чемпіонаті.

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