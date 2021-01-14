Лукаку, нарушив гегемонию Азара, стал лучшим бельгийским футболистом среди выступающих за рубежом
13:42 - Читати українською
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку положил в свою копилку очередную награду.
Форвард миланского Интера Лукаку получил награду лучшему бельгийскому футболисту, выступающему за рубежом.
Лукаку нескромно включил себя в список лучших нападающих мира
В голосовании Лукаку с 363-ю очками обошел Кевина де Брюйне (330 баллов) из Манчестер Сити и Тибо Куртуа (99 пунктов) из мадридского Реала. К слову, три предыдущих года обладателем награды становился Эден Азар.
Напомним, в текущем сезоне Лукаку провел за Интер 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.
Кубок Италии: Интер дожал Фиорентину, Наполи перестрелял Эмполи, дебютант спас Ювентус от позора против Дженоа
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter