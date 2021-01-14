Форвард миланского Интера Лукаку получил награду лучшему бельгийскому футболисту, выступающему за рубежом.

Лукаку нескромно включил себя в список лучших нападающих мира

В голосовании Лукаку с 363-ю очками обошел Кевина де Брюйне (330 баллов) из Манчестер Сити и Тибо Куртуа (99 пунктов) из мадридского Реала. К слову, три предыдущих года обладателем награды становился Эден Азар.

Напомним, в текущем сезоне Лукаку провел за Интер 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Кубок Италии: Интер дожал Фиорентину, Наполи перестрелял Эмполи, дебютант спас Ювентус от позора против Дженоа