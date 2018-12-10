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Лукаку озвучив причину невдалих виступів на клубному рівні

09:18 697 Читать на русском
Лукаку озвучив причину невдалих виступів на клубному рівні
Ромелу Лукаку / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку розповів про те, чому він проводить не найвдаліший сезон на клубному рівні.

"Ми з тренером протягом останніх кількох тижнів дуже багато говорили. Він розповів, чого очікує від мене. Я знаю, що можу грати краще, мені потрібно продовжувати розвиватися і допомагати команді перемагати.

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Зараз в моїй грі недостатньо агресії. Проти Фулхема я виклався на повну, як і всі інші гравці.

Перед ЧС-2018 я набрав трохи м'язової маси. Я відчував себе відмінно і провів хороший турнір. Але тепер мені потрібно повернутися до іншого стилю. В АПЛ з такою кількістю м'язів грати неможливо.

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Я відразу ж зрозумів: "Я не зможу грати за клуб в тому ж стилі, в якому граю за збірну". Плюс після чемпіонату світу я відчував себе виснаженим. Але зараз я знову досяг потрібних кондицій і готовий знову грати на високому рівні", – цитує Лукаку Sky Sports.

У 15 матчах чемпіонату Англії в цьому сезоні Лукаку забив шість голів.

Теги
Англія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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