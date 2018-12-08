Лукаку хоче піти з Манчестер Юнайтед через Моурінью, – The Sun

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку налаштований змінити клуб.

Нападник МЮ Ромелу Лукаку незадоволений своїм становищем в команді. Останнім часом у 25-річного бельгійця напружені відносини з наставником манкуніанців Жозе Моурінью – як наслідок, Лукаку почав отримувати менше ігрового часу, повідомляє The Sun.

Моурінью хоче повернутись у Реал

В сезоні 2018/19 Лукаку забив 5 голів у 14 матчах АПЛ, але далеко не всі поєдинки нападник відіграв повністю. Форвард збірної Бельгії хоче змінити остановку та перейти в інший клуб. До слова, раніше повідомлялось про не найкращі відносини Моурінью з іншими своїми підопічними – Полем Погба та Алексісом Санчесом.

Лукаку перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Евертона та забив 16 голів в АПЛ у своєму дебютному сезоні в футболці "червоних дияволів". Контракт бельгійця чинний до літа 2022 року.

Дербі всієї Італії, Коноплянка проти лідерів Бундесліги, каталонська битва: топ-5 матчів євровікенду