toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Лукаку хоче піти з Манчестер Юнайтед через Моурінью, – The Sun

12:35 659 Читать на русском
Лукаку хоче піти з Манчестер Юнайтед через Моурінью, – The Sun
Ромелу Лукаку / фото: Goal.com

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку налаштований змінити клуб.

Нападник МЮ Ромелу Лукаку незадоволений своїм становищем в команді. Останнім часом у 25-річного бельгійця напружені відносини з наставником манкуніанців Жозе Моурінью – як наслідок, Лукаку почав отримувати менше ігрового часу, повідомляє The Sun.

Моурінью хоче повернутись у Реал

В сезоні 2018/19 Лукаку забив 5 голів у 14 матчах АПЛ, але далеко не всі поєдинки нападник відіграв повністю. Форвард збірної Бельгії хоче змінити остановку та перейти в інший клуб. До слова, раніше повідомлялось про не найкращі відносини Моурінью з іншими своїми підопічними – Полем Погба та Алексісом Санчесом.

Лукаку перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Евертона та забив 16 голів в АПЛ у своєму дебютному сезоні в футболці "червоних дияволів". Контракт бельгійця чинний до літа 2022 року.

Дербі всієї Італії, Коноплянка проти лідерів Бундесліги, каталонська битва: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Трансфери Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
21
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук