Лукаку перервав 12-матчеву безгольову серію у складі Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку відзначився забитим голом у воротах Саутгемптона в 14-му турі АПЛ.

Цей забитий м'яч став для бельгійського форварда першим за 12 матчів у складі манкуніанців в усіх турнірах. Щоб перервати гольову засуху Лукаку знадобилася 981 хвилина, повідомляє Opta.

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В нинішньому сезоні 25-річний нападник провів 12 матчів в АПЛ, в яких забив 4 голи.