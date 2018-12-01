Лукаку перервав 12-матчеву безгольову серію у складі Манчестер Юнайтед

Іспанія — 21:45 5
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Реал Мадрид – Валенсія: пряма трансляція
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Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента КоноплянкиНімеччина — 21:24 88
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Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчіУкраїна — 18:56 619
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Манчестер Сіті – Борнмут: Зінченко розпочне матч зі стартових хвилинАнглія — 16:11 707
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Жеребкування відбору на Євро-2020: найкращий та найгірший варіанти для збірної УкраїниЄвро-2020 — 15:10 8673
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