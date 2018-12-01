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Лукаку перервав 12-матчеву безгольову серію у складі Манчестер Юнайтед

20:48 146 Читать на русском
Лукаку перервав 12-матчеву безгольову серію у складі Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку відзначився забитим голом у воротах Саутгемптона в 14-му турі АПЛ.

Цей забитий м'яч став для бельгійського форварда першим за 12 матчів у складі манкуніанців в усіх турнірах. Щоб перервати гольову засуху Лукаку знадобилася 981 хвилина, повідомляє Opta.

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В нинішньому сезоні 25-річний нападник провів 12 матчів в АПЛ, в яких забив 4 голи.

Англія14 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: Субота 01 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Відеоновини Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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