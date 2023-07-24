Аль-Хіляль зробив щедру пропозицію Ромелу Лукаку – 30 млн євро на рік та ще 10 млн бонусами, а контракт до 2026 року, повідомляє Ніколо Скіра.

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Саудівці також заплатять 50 млн євро Челсі, якому належить бельгієць. Однак, проблемою може стати бажання Лукаку залишитись саме в європейському футболі.

Зазначимо, що за минулий сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах у складі Інтера. Челсі придбав форварда в Інтера влітку 2021-го за 113 мільйонів євро, а минулого року він виступав в Італії на правах платної оренди за 10 мільйонів.

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