Як повідомляє Football Insider, іспанський тренер має намір залучити шість нових гравців: одного правого захисника, двох центральних захисників, центрального півзахисника, вінгера та молодого перспективного нападника.

Колишній тренер-невдаха Реала офіційно повернувся в АПЛ

Нагадаємо, що 23 травня Вест Хем призначив Лопетегі новим головним тренером. Він розпочне виконувати свої обов'язки у липні.

До слова, Девід Мойєс очолював Вест Хем з грудня 2019-го року. За цей період наставник здобув перший в історії клубу європейський трофей – Лігу конференцій. Це було його друге призначення на посаду головного тренера команди, оскільки раніше він працював з "молотобійцями" з листопада 2017 року до травня 2018 року.

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