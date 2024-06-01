Вест Хем після прощання з Мойєсом влаштовує революцію – новий тренер вимагає шість новачків
Вест Хем під керівництвом нового головного тренера Хулена Лопетегі готується до масштабної перебудови складу команди.
Як повідомляє Football Insider, іспанський тренер має намір залучити шість нових гравців: одного правого захисника, двох центральних захисників, центрального півзахисника, вінгера та молодого перспективного нападника.
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Нагадаємо, що 23 травня Вест Хем призначив Лопетегі новим головним тренером. Він розпочне виконувати свої обов'язки у липні.
До слова, Девід Мойєс очолював Вест Хем з грудня 2019-го року. За цей період наставник здобув перший в історії клубу європейський трофей – Лігу конференцій. Це було його друге призначення на посаду головного тренера команди, оскільки раніше він працював з "молотобійцями" з листопада 2017 року до травня 2018 року.
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