Сага с переходом Ромелу Лукаку хоть куда-то подошла к концу. Форвард после аренды в Интере вел переговоры с "нерадзурри", но также заигрывал с Ювентусом и Миланом. Это привело к тому, что ни один из этих грандов не отважился оформить переход.

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В конце концов бельгийца забрала Рома. Лукаку перебрался в столицу Италии на правах аренды, рассчитанной на один сезон, сообщает пресс-служба "джалоросси". Соглашение не предусматривает гарантированных опций выкупа контракта.

Лукаку закроет в Роме проблемную позицию центрфорварда, поскольку Тамми Абрахам находится в лазарете со сложной травмой. К слову, Бельгиец в третий раз будет выступать под руководством Жозе Моуринью – ранее их карьеры пересекались в Челси и Манчестер Юнайтед.

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