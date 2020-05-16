toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Лукаку намагається заснувати бельгійську колонію в Інтері, – GdS

16:17 61 Читать на русском
Лукаку намагається заснувати бельгійську колонію в Інтері, – GdS
Ромелу Лукаку / PA

Форвард збірної Бельгії та міланського Інтера Ромелу Лукаку вмовляє своїх співвітчизників переїжджати на Джузеппе Меацца.

Бельгійський гренадер переконує партнерів по національній команді ставати "нерадзуррі", стверджує La Gazzetta dello Sport.

Інтер домовився про контракт із Мертенсом – відомі деталі угоди

Інтер у найближче трансферне вікно прагне підписати відразу кількох бельгійців. Зокрема, міланці цікавляться правим оборонцем ПСЖ Томою Меньє, центрбеком Тоттенхема Яном Вертонгеном і нападником Наполі Дрісом Мертенсом. Усі вони стануть вільними агентами та вже мають чимало пропозицій, а Лукаку переконує їх зробити вибір на користь Інтера. Крім того, форвард може посприяти наданню другого шансу Раджі Наінгголану. Цей сезон хавбек проводить в Кальярі на правах оренди.

До слова, сам Ромелу Лукаку в нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Індзагі з Дель П'єро об'єднали Мілан та Ювентус – знамениті кривдники Динамо одночасно попрощалися з великим футболом

blog_ava
Реал оновив дизайн нових комплектів форм – чудернацький принт на місці
13:24
1877
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Інтер Інтер Бельгія Бельгія Трансфери Інтера Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Ян Вертонген Ян Вертонген Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Дріс Мертенс Дріс Мертенс Тома Меньє Тома Меньє
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
42
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук