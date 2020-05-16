Лукаку намагається заснувати бельгійську колонію в Інтері, – GdS

Форвард збірної Бельгії та міланського Інтера Ромелу Лукаку вмовляє своїх співвітчизників переїжджати на Джузеппе Меацца.

Бельгійський гренадер переконує партнерів по національній команді ставати "нерадзуррі", стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Інтер у найближче трансферне вікно прагне підписати відразу кількох бельгійців. Зокрема, міланці цікавляться правим оборонцем ПСЖ Томою Меньє, центрбеком Тоттенхема Яном Вертонгеном і нападником Наполі Дрісом Мертенсом. Усі вони стануть вільними агентами та вже мають чимало пропозицій, а Лукаку переконує їх зробити вибір на користь Інтера. Крім того, форвард може посприяти наданню другого шансу Раджі Наінгголану. Цей сезон хавбек проводить в Кальярі на правах оренди.

До слова, сам Ромелу Лукаку в нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

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