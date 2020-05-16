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Лукаку пытается основать бельгийскую колонию в Интере, – GdS

16:18 40 Читати українською
Лукаку пытается основать бельгийскую колонию в Интере, – GdS
Ромелу Лукаку / PA

Форвард сборной Бельгии и миланского Интера Ромелу Лукаку уговаривает своих соотечественников переезжать на Джузеппе Меацца.

Бельгийский гренадер убеждает партнеров по национальной команде становиться "нерадзурри", утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Интер в ближайшее трансферное окно желает подписать сразу нескольких бельгийцев. В частности, миланцы интересуются правым защитником ПСЖ Тома Менье, центрбеком Тоттенхэма Яном Вертонгеном и нападающим Наполи Дрисом Мертенсом. Все они станут свободными агентами и уже имеют немало предложений, а Лукаку убеждает их сделать выбор в пользу Интера. Кроме того, форвард может помочь предоставлению второго шанса Радже Наингголану. Этот сезон хавбек проводит в Кальяри на правах аренды.

К слову, сам Ромелу Лукаку в нынешнем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

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