Джордан Лукаку переходить у Віченцу, повідомляє офіційний сайт клубу. Фулбек виступатиме у Серії В на правах оренди до кінця сезону.

Лукаку розкаявся перед фанатами Челсі за скандальне інтерв'ю

Молодший брат Лукаку має контракт з Лаціо, однак через проблеми зі здоров'ям втратив місце в основі. Три роки тому Джордан міг перейти в Ньюкасл, але провалив медогляд. Попередній сезон він провів у оренді за Антверпен.

Віченца йде останньою в Серії В, тому футболіст такого рівня команді не завадить. У 2015-17 роках Джордан виступав за збірну Бельгії.