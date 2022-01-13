Лукаку-молодший перейшов у Серію В
10:31 - Читать на русском
Лівий захисник Лаціо Джордан Лукаку продовжить кар'єру у Віченці.
Джордан Лукаку переходить у Віченцу, повідомляє офіційний сайт клубу. Фулбек виступатиме у Серії В на правах оренди до кінця сезону.
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Молодший брат Лукаку має контракт з Лаціо, однак через проблеми зі здоров'ям втратив місце в основі. Три роки тому Джордан міг перейти в Ньюкасл, але провалив медогляд. Попередній сезон він провів у оренді за Антверпен.
Віченца йде останньою в Серії В, тому футболіст такого рівня команді не завадить. У 2015-17 роках Джордан виступав за збірну Бельгії.
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