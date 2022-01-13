Джордан Лукаку переходит в Виченцу, сообщает официальный сайт клуба. Фулбек будет выступать у Серии В на правах аренды до конца сезона.

Лукаку раскаялся перед фанатами Челси за скандальное интервью

У младшего брата Лукаку есть контракт с Лацио, однако из-за проблем со здоровьем он потерял место в основе. Три года назад Джордан мог перейти в Ньюкасл, но провалил медосмотр. Предыдущий сезон он провел в аренде за Антверпен.

Виченца идет последней в Серии В, потому футболист такого уровня команде не помешает. В 2015-17 годах Джордан выступал за сборную Бельгии.