Лугано – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Швейцарський Лугано прийме київське Динамо в 2-му турі групового етапу Ліги Європи. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Лугано – Динамо розпочнеться о 21:55 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Фахівці з комапанії Marathon Bet вважають киян фаворитами протистояння – перемога Динамо оцінюється в 2.15. Тоді як коефіцієнт на перемогу Лугано становить 3.78. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш рівно у 3.38 рази.

Також на думку букмекера, жодній із команд не вдасться здобути розгромну перемогу. Виграш Динамо або Лугано з перевагою в один м'яч найбільш ймовірний – 2.25. Перемога когось із суперників з різницею у 2 голи оцінюється 4.20. Коефіцієн на перемогу у три м'ячі – 8.70.