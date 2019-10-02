Лугано – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Швейцарский Лугано примет киевское Динамо во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Лугано – Динамо начнется в 21:55 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Лугано – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Специалисты по комапании Marathon Bet считают киевлян фаворитами противостояния – победа Динамо оценивается в 2.15. Тогда как коэффициент на победу Лугано составляет 3.78. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 3.38 раза.

Также по мнению букмекера, ни одной из команд не удастся одержатьть крупную победу. Выигрыш Динамо или Лугано с преимуществом в один мяч наиболее вероятный – 2.25. Победа одного из соперников с разницей в 2 гола оценивается 4.20. Коефициен на победу в три мяча – 8.70.