toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
АТАЛАНТА - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Лугано – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

13:07 62 Читати українською
Лугано – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
Лугано – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 03.10.2019

Швейцарский Лугано примет киевское Динамо во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Лугано – Динамо начнется в 21:55 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Лугано – Динамо: киевляне отправились в Швейцарию – в обойме Михайличенко 21 футболист

Лугано – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Специалисты по комапании Marathon Bet считают киевлян фаворитами противостояния – победа Динамо оценивается в 2.15. Тогда как коэффициент на победу Лугано составляет 3.78. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 3.38 раза.

Также по мнению букмекера, ни одной из команд не удастся одержатьть крупную победу. Выигрыш Динамо или Лугано с преимуществом в один мяч наиболее вероятный – 2.25. Победа одного из соперников с разницей в 2 гола оценивается 4.20. Коефициен на победу в три мяча – 8.70.

blog_ava
Манчестер Сити без Зинченко победил Динамо Загреб: хорваты чудом избежали участи Шахтера, а Менди не прыгнул выше головы
03:27
799
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Лугано - Динамо Киев Лугано Лугано букмекеры Марафон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
53
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук