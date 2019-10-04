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Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

00:19 847 Читать на русском
Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував нульову нічию з Лугано в другому турі групового етапу Ліги Європи.

 

"Динамо втратило два очки чи набрало одне? Мені здається, що ми все ж втратили очки. Не показали в атаці все, що могли. Напевно, на це є причини. У діях команди було досить багато браку. Думаю, причина в тому, що футболістам не вистачило сил.

Не вистачало якості попереду. Якість – це підготовлені передачі, підготовлені удари. Ми робили купу помилок, втрачали моменти. Команда старалася рухатися і грати у свій футбол, а в завершальній стадії не реалізовувала шанси.

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Навіть при такій грі Динамо провело весь другий тайм на чужій половині. Втім, цього, звичайно, мало – потрібно більше атакувати, більше загрожувати воротам.

Бойко отримав травму на розминці – підвернув гомілку.

Ми подивилися багато ігор Лугано, знали їхній потенціал. Нас нічого не здивувало. У них вийшли два нові футболісти, але принципи гри суперника нам були відомі – вони завжди були сильні на стандартах. Все було прогнозовано.

Динамо розписало нічию з Лугано у виїзному матчі Ліги Європи

Наскільки сподобався Родрігес в ролі центрфорварда? Сьогодні багато хто зіграв не зовсім так, як нам би хотілося. Оцінити Родрігеса відразу після гри не можу, потрібно переглянути епізоди, проаналізувати. Він старався, добре рухався, працював на команду. На жаль, своїми моментами належно не розпорядився. Загалом ми сподіваємося, що він і інші футболісти надалі виглядатимуть краще", – підсумував Михайличенко.

Джерело: Футбол 24
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Лугано – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це було
3 жовтня
16837
Теги
Ліга Європи Лугано - Динамо Головне Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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