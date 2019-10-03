Динамо розписало нічию з Лугано у виїзному матчі Ліги Європи

В рамках матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи Лугано та Динамо голів не забивали.

Обидві команди не здивували стартовими складами, за виключенням одного моменту. На усіх ресурсах (зокрема і на сайті УЄФА) в основі давали Бойка, але перші хвилини показали, що на воротах Динамо стоїть Бущан. Рішення по ротації голкіперів було прийнято на передматчевій розминці, коли Денис вистрибнув за верховим м'ячем і при падінні підвернув ногу. Пізніше камери зловили шкутильгаючого голкіпера на трибунах.

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Лугано активно розпочав поєдинок, одразу поринувши в атаку й вже на 15-й секунді завдавши першого удару по воротах – це Араторе пробив з-за меж штрафного значно вище воріт. Кияни виявились трішки не готовими до стартового натиску швейцарців, допускаючи величезну кількість браку й нічим не загрожуючи супернику. За це "біло-синіх" могли болісно покарати: на 9-й хвилині Араторе увірвався на лівий край штрафного й покотив м'яч низом (без проблем для голкіпера), а на 10-й постріл Герндта з тієї ж точки довелося парирувати – а на добиванні опинився Карліньйос, який зависнув над Миколенком і головою пробив у поперечину.

Втім, в наступні 20 хвилин динамівцям вдалося охолонути запал Лугано, хоча створити щось небезпечне підопічним Олексія Михайличенка також не вдавалося. В цей період віце-чемпіони України змогли провести лише кілька непоганих підходів, в яких особливо виділявся Циганков, однак загалом цей відрізок зустрічі не заслуговував на увагу вболівальників на трибунах. Щоправда, їх там майже і не було – матч проходив на стадіоні у Сенкт-Галлені, в 400 км від домівки Лугано.

Остання третина першого тайму відверто порадувала, хоча починалося все просто катастрофічно. Так, на 32-й хвилині Араторе отримав діагональ на лівий фланг, змістився в центр на лінію штрафного й потужно пробив у дальню дев'ятку – Бущан парирував! Втім, на цей удар кияни одразу відповіли моментом Жерсона, який прибрав захисника й метрів з 15-ти пробив повз правий кут воріт. На 35-й же швейцарці самі подарували Динамо шанс відзначитись: голкіпер Бауманн виконав незграбну передачу, захисник ще гірше її обробив, а Сидорчук налетів на нього й вибив м'яч на Жерсона – той же вилетів віч-на-віч з воротарем, але переграти його у ближньому бою не зумів!

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Після цього наступила фаза затяжного тиску "біло-синіх" без загострення. Втім, перед самим свистком на перерву підопічні Олексія Михайличенка могли відкрити рахунок: Циганков відкинув м'яч на лінію напівкола перед штрафним під удар Сидорчуку, а той класно пробив у правий нижній кут – Бауманн парирував. Зрештою, відпочивати команди пішли без голів.

По перерві Динамо продовжило тиск на ворота Лугано, додавши до активності моменти. Так, вже на 47-й хвилині Шабанов замкнув подачу зі штрафного (точно в руки голкіперу), а на 53-й Циганков пробив головою з лінії воротарсьткого – над поперечиною! За хвилину до цього по воротах метрів з 20-ти стріляв Кендзьора, а за 10 хвилин після цього епізоду по Родрігес потужно пробив з відскоку – і знову вище! Жерсон на 67-й повторив свою спробу з дальньої дистанції, але й цього разу м'яч відправився на верхні ряди порожніх трибун. Лугано майже не огризався.

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Олексій Михайличенко не витримав, знявши Жерсона й кинувши у бій Бєсєдіна. Тренер суперника також без діла не сидів, піднявши у матч Куштодіо та Дальмонте, але ніякого посилення у грі швейцарці не отримали. Динамо ж продовжило тиснути, але створити залізобетонний гольовий момент ніяк не вдавалося – кияни мали лише кілька підходів, а також два удари Вербіча з лінії штрафного на 71-й та 76-й хвилинах. Перший пролетів занадто високо, а от другий просвистів поруч з правою стійкою. Також на 77-й у карному майданчику падав Циганков, але арбітр не помітив ніякого порушення правил.

Ендшпіль поєдинку був відкритий потужним ударом Шепелєва метрів з 25-ти точно під праву стійку, але від вірного голу Лугано врятував прекрасний сейв Бауманна. Лугано огризнувся дальнім пострілом Холендера з напівоберту, але вийшло неточно. Олексій Михайличенко після цього епізоду вирішив випустити на поле Гармаша, а потім ще й Де Пену, але особливого посилення їхній вихід не приніс.

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Швейцарці ж на 87-й хвилині ледь не шокували Динамо штрафним, подачу з якого головою замкнув Маріч – поперечина врятувала киян! Далі ще й добивання сталося, однак Бущан легко спіймав м'яч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Кияни набрали 4 очки й опустилися на другу позицію в турнірній таблиці групи В, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками. Лугано, маючи 1 заліковий бал у активі, йде на останній сходинці.

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