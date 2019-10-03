Ліга Європи: Хетафе обіграв Краснодар, Мальме та Копенгаген розійшлись миром

Відбулись матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи у групах A, B, C.

Ліга Європи 2019/20, 2-й тур

Група B

Мальме – Копенгаген – 1:1

Голи: Розенберг, 55 – Нільсен, – 45+5 (аг)

Група A

Севілья – АПОЕЛ – 1:0

Гол: Чічаріто, 17

Дюделанж – Карабах – 1:4

Голи: Берньє, 90, – Зубір, 11, Мічел, 30, Річард, 37, (пен.), Кінтана, 69

Вилучення: Гаро, 62

Група C

Краснодар – Хетафе – 1:2

Голи: Арі, 69 – Анхель, 36, 61

Вилучення: Тімор, 81

Трабзонспор – Базель – 2:2

Голи: Пармак, 26, Соса, 78 – Відмер, 20, Окафор, 80

Суперники Динамо по групі B Мальме та Копенгаген не змогли виявити сильнішого. Цікаво, що забивали виключно гравці шведської команди. Перед перервою Нільсен зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі Розенберг зрівняв рахунок.

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Севілья переграла АПОЕЛ та очолила групу A. Єдиним голом в матчі відзначився Чічаріто, замкнувши передачу Бен-Єддера. В іншому матчі групи Карабах розгромив Дюделанж на виїзді. Вже на 30-й хвилині Зубір та Мічел вивели азербайджанців вперед, а Річард зробив рахунок розгромним. По перерві Дюделанж лишився у меншості через вилучення Гаро і Кінтана ще збільшив перевагу. Вже наприкінці матчу Берньє відзначився голом престижу.

Росіяни продовжують негативну серію в матчах Ліги Європи. Після поразки ЦСКА естафету перейняв Краснодар, який поступився Хетафе. Іспанці повели у рахунку завдяки голу Анхеля, а в другій половині форвард оформив дубль. Арі зумів відповісти голом престижу, але росіяни не змогли скористатись чисельною перевагою, яку мали з 80-ї хвилини після вилучення Тімора.

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В іншому матчі групи C Трабзонспор та Базель розписали результативну нічию. На гол Відмера результативно відповів Пармак. В другому таймі турків вивів вперед екс-гравець Металіста Хосе Соса, але вже через 2 хвилини Окафор встановив остаточний рахунок матчу.

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