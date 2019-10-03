toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Ліга Європи: Хетафе обіграв Краснодар, Мальме та Копенгаген розійшлись миром

3 жовтня 23:58 282 Читать на русском
Ліга Європи: Хетафе обіграв Краснодар, Мальме та Копенгаген розійшлись миром
Франко Васкес у матчі проти АПОЕЛа / твіттер ФК Севілья

Відбулись матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи у групах A, B, C.

Ліга Європи 2019/20, 2-й тур

Група B

Мальме – Копенгаген – 1:1

Голи: Розенберг, 55 – Нільсен, – 45+5 (аг)

Група A

Севілья – АПОЕЛ – 1:0

Гол: Чічаріто, 17

Дюделанж – Карабах – 1:4

Голи: Берньє, 90, – Зубір, 11, Мічел, 30, Річард, 37, (пен.), Кінтана, 69

Вилучення: Гаро, 62

Група C

Краснодар – Хетафе – 1:2

Голи: Арі, 69 – Анхель, 36, 61

Вилучення: Тімор, 81

Трабзонспор – Базель – 2:2

Голи: Пармак, 26, Соса, 78 – Відмер, 20, Окафор, 80

Суперники Динамо по групі B Мальме та Копенгаген не змогли виявити сильнішого. Цікаво, що забивали виключно гравці шведської команди. Перед перервою Нільсен зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі Розенберг зрівняв рахунок.

Динамо на виїзді розписало нічию з Лугано

Севілья переграла АПОЕЛ та очолила групу A. Єдиним голом в матчі відзначився Чічаріто, замкнувши передачу Бен-Єддера. В іншому матчі групи Карабах розгромив Дюделанж на виїзді. Вже на 30-й хвилині Зубір та Мічел вивели азербайджанців вперед, а Річард зробив рахунок розгромним. По перерві Дюделанж лишився у меншості через вилучення Гаро і Кінтана ще збільшив перевагу. Вже наприкінці матчу Берньє відзначився голом престижу.

Росіяни продовжують негативну серію в матчах Ліги Європи. Після поразки ЦСКА естафету перейняв Краснодар, який поступився Хетафе. Іспанці повели у рахунку завдяки голу Анхеля, а в другій половині форвард оформив дубль. Арі зумів відповісти голом престижу, але росіяни не змогли скористатись чисельною перевагою, яку мали з 80-ї хвилини після вилучення Тімора.

Олександрія відстояла нічию з Гентом в Лізі Європи: Яремчук провалився, Шаран був готовий до всього та надія на плей-офф

В іншому матчі групи C Трабзонспор та Базель розписали результативну нічию. На гол Відмера результативно відповів Пармак. В другому таймі турків вивів вперед екс-гравець Металіста Хосе Соса, але вже через 2 хвилини Окафор встановив остаточний рахунок матчу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ ЄВРОПИ

blog_ava
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
3 жовтня
16761
Теги
Ліга Європи Севілья Севілья Копенгаген Копенгаген Базель Базель АПОЕЛ АПОЕЛ Трабзонспор Трабзонспор Краснодар Краснодар Мальме Мальме Хетафе Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
21
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук