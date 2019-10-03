Лугано – Динамо: Бєланов похвалив киян і поділився прогнозом на матч Ліги Європи

Колишній нападник київського Динамо Ігор Бєланов поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги Європи між швейцарським Лугано та київським Динамо.

"Немає сенсу навіть порівнювати силу двох команд. Навіть в своєму не дуже сильному чемпіонаті Лугано після дев'яти турів йде на передостанньому місці. А Динамо після невеликої кризи поступово виходить на свій колишній рівень.

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Хочу привітати Олексія Михайличенка, який залагодив всі проблеми, хлопці вже розуміють вимоги головного тренера, команда адаптувалася під його бачення футболу, який повинен демонструвати настільки славетний клуб.

Якщо вже боятися Лугано, то про що можна тоді говорити? Динамо – безумовний фаворит цієї пари, і я не сумніваюся в перемозі киян", – цитує легенду київського клубу ua-football.

Нагадаємо, матч другого туру Ліги Європи Лугано – Динамо розпочнеться сьогодні о 22:00.

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