Лугано – Динамо: Беланов похвалил киевлян и поделился прогнозом на матч Лиги Европы

Бывший нападающий киевского Динамо Игорь Беланов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы между швейцарским Лугано и киевским Динамо.

"Нет смысла даже сравнивать силу двух команд. Даже в своем не слишком сильном чемпионате Лугано после девяти туров идет на предпоследнем месте. А Динамо после небольшого кризиса постепенно выходит на свой прежний уровень.

Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Хочу поздравить Алексея Михайличенко, который уладил все проблемы, ребята уже понимают требования главного тренера, команда адаптировалась под его видение футбола, который должен демонстрировать столь славный клуб.

Если бояться Лугано, то о чем тогда говорить? Динамо – безусловный фаворит этой пары, и я не сомневаюсь в победе киевлян", – цитирует легенду киевского клуба ua-football.

Напомним, матч второго тура Лиги Европы Лугано – Динамо начнется сегодня в 22:00.

Лугано: "Швейцарская копия" Ювентуса, банкротство, провал в Украине и ужасная серия – с кем сыграет Динамо в Лиге Европы