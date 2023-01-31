Шахтар зустрічається з Лудогорцем на зборах у Туреччині. Дивіться трансляцію спарингу в цій новині.

Це третій контрольний матч "гірників" у 2023-му. До цього підопічні Ігора Йовічевіча програли Аустрії (1:2) та вирвали нічию з Копером (2:2). Нинішній візаві донеччан виграв 2 з 4 зустрічей у році.

Відеотрансляція товариського матчу

Стартові склади команд Шахтар: Пятов – Тейлор, Ракицький, Козік, Гочолейшвілі, Глущенко, Очеретько, Назарина, Тотовицький, Борячук, Сікан. Запасні: Пузанков, Михайліченко, Матвієенко, Фарина, Роспутько, Сігеєв, Степаненко, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Ющенко, Траоре, Погорілий. Лудогорець: Падт – Руссо, Тьяго, Нонато, Нарессі, Вітрі, Вердон, Десподов, Недялков, Текпетей, Шоу.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий