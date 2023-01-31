Лудогорець – Шахтар: стартові склади та відеотрансляція контрольного поєдинку
15:44 - Читать на русском
Шахтар зустрічається з Лудогорцем на зборах у Туреччині. Дивіться трансляцію спарингу в цій новині.
Це третій контрольний матч "гірників" у 2023-му. До цього підопічні Ігора Йовічевіча програли Аустрії (1:2) та вирвали нічию з Копером (2:2). Нинішній візаві донеччан виграв 2 з 4 зустрічей у році.
Відеотрансляція товариського матчу
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