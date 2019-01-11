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Лучкевич зізнався, що, крім Олександрії, мав пропозиції від інших клубів

12:36 438 Читать на русском
Лучкевич зізнався, що, крім Олександрії, мав пропозиції від інших клубів
Валерій Лучкевич / фото із соцмереж

Новоспечений гравець Олександрії Валерій Лучкевич розповів, чому саме вирішив повернутися в чемпіонат України.

"Було кілька варіантів продовження кар'єри. Зокрема, наполегливо пропонували подумати над пропозицією з Чехії. Але найголовніше, що вплинуло на мій вибір – це бажання Володимира Шарана бачити мене у своїй команді.

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У ситуації, що склалася, підтримка головного тренера – ключовий момент. Після розмови з ним довго думати не довелося.

Олександрія ставить перед собою високі цілі, посідає третє місце, є хороша перспектива грати в єврокубках. Що ще потрібно для зростання будь-якого футболіста?

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Футболіст повинен не просто грати, а грати так, щоб звернути на себе увагу. Для кожного гравця одягнути футболку національної збірної – це велика честь. І я не приховую, що хочу грати за збірну", – цитує Лучкевича UA-Футбол.

Теги
Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія
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